«Нормально все»: соседка заступилась за мать «девочки-маугли» в Орле

Мать ухаживала за девочкой, которую после публикации в местном издании «ОрелТаймс» назвали «маугли», рассказала соседка многодетной семьи.

«Ну, она (девочка — Прим. ред) ходила. Согнувшись, но ходила. Кормила она (мать — Прим. ред) ее. <…> Она и суп ей давала, она ела все. И я сама ей давала. Она сидела на диванчике, сама булочки ела», — рассказала женщина.

По ее словам, девочка понимала речь, но немного побаивалась людей.

«Она вначале, когда мы приходили, боялась народу. А потом, когда мы стали ходить чаще, она ничего (привыкла — Прим. ред), нормально все», — заключила соседка.

Как сообщал 5-tv.ru, ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Халатность». В местной прессе появилась статья о ребенке, которого доставили в больницу в истощенном состоянии. Журналисты обвинили мать в истязании 11-летней дочери.

Родительницей является вдова с восемью детьми. Девочка, которую назвали «маугли», страдает от редкого генетического заболевания. Из-за него она почти не говорит и передвигается на четвереньках.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что омбудсмен Орловской области опроверг обвинения в издевательствах в адрес матери девочки. По его словам, ребенок состоял на учете у врачей, а проблемы в семье начались после смерти главы семейства.