Водитель пожарной машины и 15-летняя девушка ранены в ходе атаки ВСУ на Белгородскую область

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 145 0

Медики оказывают необходимую помощь пострадавшим.

Что известно об атаках на Белгородскую область 29 августа

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

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ВСУ ударили по Белгородской области, ранены несовершеннолетняя и пожарный

Водитель добровольной пожарной команды и 15-летняя девушка пострадали в результате атаки беспилотников на Белгородскую область. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе региона.

«Очередные атаки ВСУ. Пострадали двое, в том числе подросток», — говорится в сообщении.

Кроме того, детонация нескольких FPV-дронов привела к повреждению окон в трех частных домах и двух автомобилей.

Еще несколько атак произошли в других населенных пунктах региона. В хуторе Семейный Ракитянского округа беспилотник ударил по частному дому, повредив кровлю.

В Шебекинском округе в селе Белянка после попадания боеприпаса по предприятию частично разрушилось складское помещение, а затем начался пожар. В селе Графовка от взрыва FPV-дрона сгорел трактор.

В Шебекино беспилотник сдетонировал на дороге. В результате были повреждены остекление многоквартирного дома и три автомобиля. В поселке Волоконовка дрон атаковал коммерческий объект, повредив оборудование, фасад, навес и автомобиль.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в результате атак беспилотников ВСУ на Белгородскую область ранения получили семь мирных жителей, среди которых были двое подростков.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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