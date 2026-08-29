Шестилетний мальчик выжил после падения с 40-метрового обрыва в Адыгее

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист Эксклюзив 159 0

Ребенка госпитализировали с тяжелыми травмами.

Ребенок сорвался с обрыва в Адыгее

Фото: © РИА Новости/Виталий Тимкив

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Шестилетний мальчик сорвался в 40-метровый обрыв в ущелье Мишоко в Адыгее и выжил. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

Семья ребенка приехала на отдых из Ставрополя. Во время посещения ущелья туристы решили покататься на амплитудных качелях, установленных у самого края обрыва.

После того как мальчика сняли с аттракциона, на качели села его мать. Ребенок решил помочь женщине раскачаться, однако не удержался, схватился за конструкцию и по инерции оказался за краем пропасти.

Несмотря на падение с большой высоты, мальчик остался жив. Ребенок получил тяжелые травмы и был госпитализирован.

По факту случившегося Следственный комитет уже организовал проверку.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что под Нижним Тагилом подросток сорвался в Валегинский карьер и пролетел около 20 метров. Мальчик самостоятельно вызвал спасателей. Специалисты с помощью альпинистского снаряжения зафиксировали его на носилках и спустили еще на 50 метров до дна карьера, где пострадавшего передали медикам.

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