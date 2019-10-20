Видео: соседка матери «девочки-маугли» рассказала о доходах семьи

Мать «девочки-маугли» из Орловской области получала пенсию на детей и снимала трехкомнатную квартиру. Об этом 5-tv.ru сообщила соседка семьи.

«Она (мать — Прим. ред) получала пенсию. Женщина, которая почту носит, сказала, что она ей отдавала пенсию. Она приезжала, получала на детей пенсию. Сказали, что она снимает сейчас квартиру в городе», — сообщила соседка.

По ее словам, многодетная мать в первое время снимала трехкомнатную квартиру, но затем съехала с нее. Возможно, из-за слишком высокой стоимости аренды.

«Сказали, что, вроде, она нашла квартиру за 20 тысяч. Трехкомнатную она сняла. <…> Может, показалось ей дорого это, не знаю. Она говорит, нашла подешевле квартиру. Там за 15 тысяч квартира <…>, есть газ, свет, вода», — заключила женщина.

Скандал разразился после того, как в местном издании «ОрелТаймс» появилась публикация, в которой рассказывалось об 11-летней девочке, якобы доведенной матерью до истощения.

Омбудсмен Орловской области опроверг обвинения в издевательствах в адрес матери. По его словам, ребенок состоял на учете у врачей. На защиту женщины также встала соседка. Она сообщила, что та кормила дочку и заботилась о ней.