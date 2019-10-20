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  4. «По стопам мамы»: Дочка Гагариной покорила юзеров игрой на клавишах

«По стопам мамы»: Дочка Гагариной покорила юзеров игрой на клавишах

, 8:45 Видео 231

Дмирий Исхаков опубликовал видео, на котором двухлетняя малышка играет на инструменте.

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Фото, видео: Instagram @isxakov

Супруг певицы Полины Гагариной — Дмитрий Исхаков — рассказал об успехах наследницы. На своей странице в Instagram фотограф опубликовал видео, на котором двухлетняя малышка Мия играет на синтезаторе. Как пояснил отец девочки в комментариях, она только села за инструмент, и, хотя сыграть законченное произведение у юной красавицы пока не получается, она ударяет по клавишам, пытаясь попасть в ритм звучащей мелодии. С этим дочка артистки справляется, по мнению подписчиков, замечательно.

«Поля говорит, у Миюши отличное чувство ритма. Что ж, English мы уже выучили, пора садиться за инструмент», — написал Исхаков в подписи к ролику.

В комментариях фанаты отметили, что малышка растет необыкновенно талантливой. Вещи, которым обучить взрослого человека бывает довольно трудно, в два года ей даются легко, и в этом огромная заслуга родителей.

«Музыкант!»

«Прививается хороший музыкальный вкус».

«По стопам мамы!»

«Пора первый клип свой снимать уже!»

«Какая она хорошенькая», — восхищались фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Гагарина с мужем убежали на романтическую прогулку.

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