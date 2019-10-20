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  4. Площадь пожара на складе в Москве возросла до 1,5 тысячи квадратных метров

Площадь пожара на складе в Москве возросла до 1,5 тысячи квадратных метров

, 9:12 Видео 151

К ликвидации возгорания привлечена авиация.

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Фото, видео: YouTube / Дед Гусаров

Площадь пожара на складе в западном административном округе Москвы увеличилась до 1,5 тысячи квадратных метров. Возгоранию присвоен повышенный ранг сложности. К ликвидации происшествия привлечены около 20 единиц техники, порядка 80 человек личного состава МЧС столицы, а также авиация.

Пламя вспыхнуло около четырех часов утра в воскресенье, 20 октября, на складе готовой продукции по адресу улица Молодогвардейская, дом 61. Огонь распространился на первый и второй ярус здания. В результате пожара произошло частичное обрушение кровли.

По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал. Информация уточняется.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что четыре человека погибли при пожаре в частном доме в Новосибирске.

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