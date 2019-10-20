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Банки обяжут проверять принадлежность телефонных номеров клиентов

, 10:41 Видео 30

Верификация будет проводиться с помощью единой информационной системы проверки сведений об абоненте. Расходы по ее созданию предполагается возложить на кредитные организации.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Maciej Luczniewski, Jaap Arriens, Silas Stein, Markus Brunner; РИА Новости / Наталья Селиверстова

Правительство РФ хочет обязать банки идентифицировать клиентов по номеру телефона и проверять, на их ли паспортные данные оформлен номер, как часто они пользуются этим телефоном и не меняли ли мобильное устройство.

Предполагается, что верификация будет проводиться с помощью единой информационной системы проверки сведений об абоненте (ЕИС). Об этом рассказал «Известиям» глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он сообщил, что рассмотреть соответствующий законопроект во втором чтении парламент собирается в ноябре.

По словам Аксакова, первоначально эту опцию предполагалось ввести по желанию кредитных организаций. Кроме того, в соответствии с новыми предложениями, платить за создание системы должны будут банки, а не операторы связи, как предполагалось ранее.

«Поправки правительства, скорее всего, будут поддержаны Комитетом. Некоторые предложения требуют дискуссии. Банки, неактивно работающие с гражданами, не видят смысла для участия в такой проверке. Не все кредитные организации готовы тратиться на эту систему», — отметил депутат.

Как ожидается, нововведение должно избавить граждан от навязчивых звонков коллекторов и предотвратить кражи денег со счета с помощью некоторых видов социальной инженерии.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Центробанк РФ предупредил граждан о новом виде телефонного мошенничества: преступники научились подменять исходящие номера телефонов, чтобы выдать себя за сотрудников банка.

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