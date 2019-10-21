Лучшее видео самых громких происшествий за неделю

Прошедшая неделя была богата на шокирующие события: резонансные ДТП, жестокие убийства, драки. 5-tv.ru публикует подборку самых ярких видеомоментов, которые произошли в период с 14 по 20 октября.

В Петербурге в ночь на 14 октября у бывшего игрока СКА сожгли Jaguar. Причиненный ущерб спортсмен оценил в 1,4 миллиона рублей.

В ночь на 14 октября молодого человека забили до смерти возле магазина в Петербурге. Полиция разыскивает мужчину и женщину, избивавших свою жертву.

Тело пропавшей в Екатеринбурге 27-летней автоледи Ксении Каторгиной нашли в техническом колодце в одном из самых неспокойных района города. Девушка перестала выходить на связь 10 октября, после того как уехала продавать машину.

Porsche на огромной скорости протаранил такси с пассажирами в Москве. В результате ДТП пострадали четыре человека, среди них три студентки из Словакии.

Менеджер Rammstein Анар Рейбанд подрался с пенсионером-охранником в Петербурге. Звездный импрессарио ударил охранника пристани на Адмиралтейской набережной после того, как тот обругал его матом.

В Дагестане мужчина с топором и в маске пришел «требовать тишины» в школу.

Правоохранители задержали бездомного после того, как он ударил ножом сотрудника полиции в московском метро.