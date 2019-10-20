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Новые подробности в истории с выпавшей из окна афроамериканкой

, 13:12 339

Перед тем как девушка выпала из окна, в полицию поступил звонок от трех мужчин, заявивших что по данному адресу оказываются секс-услуги.

Фото: www.globallookpress.com / Bernhard Schmerl

Стали известны новые подробности в истории с афроамериканкой, выпавшей из окна дома в Невском районе Санкт-Петербурга. По информации УМВД России по региону, незадолго до сообщения о выпавшей из окна девушке в полицию поступили сведения о том, что в доме № 11/2 по проспекту Большевиков три девушки под присмотром администратора оказывают услуги интимного характера.

Полицейским мужчины пояснили, что увидели в интернете объявление об оказании интимных услуг в доме № 11/2 по проспекту Большевиков и выехали на указанный адрес. После того, как «борцы за нравственность» прибыли на место, они озвучили девушкам свою позицию о противоправности занятий проституцией и вызвали сотрудников правоохранительных органов.

По словам мужчин, до приезда стражей порядка одна из проживающих в квартире, выпала из окна пятого этажа.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, инцидент произошел в субботу, 19 октября. В результате афроамериканка получила перелом позвоночника, травму груди и сотрясение мозга. Пострадавшая была госпитализирована в тяжелом состоянии.

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