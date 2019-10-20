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В Ростове задержан подозреваемый в убийстве семи человек, погибших при пожаре

, 13:33 Видео 120

Гражданину предъявлено обвинение по пунктам «а» и «е» второй части 105-й статьи УК РФ «Убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом».

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Фото, видео: РИА Новости / Виталий Аньков; СК РФ

В ходе расследования уголовного дела по факту пожара в жилом доме в Ростове Ярославской области, следствием было установлено, что причиной возгорания стал поджог. Подозреваемый в преступлении на данный момент задержан. Ему предъявлено обвинение по пунктам «а» и «е» второй части 105-й статьи УК РФ «Убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом». Об этом сообщил Следственный комитет РФ.

Пожар в многоквартирном доме на улице Ленинская в Ростове произошел утром в субботу, 19 октября. В результате происшествия погибли семь человек, в том числе пятеро детей. Самому младшему из погибших детей всего год и три месяца.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео пожара в жилом доме Ростове. В результате ЧП, по информации МЧС, в деревянном жилом доме полностью выгорела кровля на площади в 600 квадратных метров.

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