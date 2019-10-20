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Подробности пьяной пирушки, после которой стало известно о «девочке-маугли»

, 17:38 Видео 264

Собутыльники слишком шумели, поэтому соседи вызвали полицию.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Florian Bachmeier; 5-tv.ru

Женщина в Орловской области приехала к знакомым на застолье, «прихватив» с собой 12-летнюю дочь-инвалида. В процессе распития спиртного участники жуткого веселья начали шуметь все громче, и соседи вызвали полицию.

Приехавшие на вызов правоохранители сначала попытались угомонить разбушевавшихся собутыльников, но заметили ту самую девочку в ужасающем состоянии, передает РЕН.

Истощенный ребенок с заметным отставанием в развитии, не умеющий нормально ходить, был доставлен в инфекционное отделение одной из орловских больниц 9 октября. По словам врачей, девочка сейчас находится в стабильном состоянии, но по-прежнему испытывает стресс от окружающей среды — она не знает, что такое спать на кровати, жадно набрасывается на еду, не умея пользоваться столовыми приборами, а также не приучена ходить в туалет.

Соседи рассказали, что многодетная мать не способна обеспечить своих детей из-за того, что муж до своей смерти летом этого года не разрешал ей ни с кем общаться и выходить из дома. По этой причине женщина никогда не работала. Кроме того, жители села Лука Журавинка, где проживала семья, утверждают, что дети росли замкнутыми и неухоженными.

Эта история получила широкую огласку после публикации в местном издании «ОрелТаймс». В ней говорилось, что мать издевалась над своей 12-летней дочерью.

Однако позже эту информацию опроверг омбудсмен Орловской области Владимир Поляков. Он рассказал, что ребенок страдает генетическим заболеванием и выглядит гораздо младше своих лет. Девочка ползает на четвереньках и практически не говорит, однако за здоровьем ребенка постоянно наблюдали и даже возили на обследование в Москву. Также он поведал, что женщина осталась вдовой с восемью детьми на руках и переживала довольно сложные времена. Пятерых детей пришлось отдать в интернат.

Ранее 5-tv.ru публиковал жуткие кадры из дома, где жила семья орловской «девочки-маугли».

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