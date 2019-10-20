Диетолог раскритиковал испанских коллег, составивших список запрещенных к употреблению продуктов

Глава Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург раскритиковал список продуктов, которые посоветовали исключить из рациона его испанские коллеги, пишет URA.RU.

В частности, российский доктор не согласен с тем, что нужно отказываться от такого богатого жирами и аминокислотами продукта как рыба.

Кроме того, Гинзбург посоветовал при выборе кисломолочной продукции отдавать предпочтение маложирной, а не полностью обезжиренной.

Также российский эксперт раскритиковал запрет испанских коллег на полуфабрикаты.

« Если вам порезали рыбу в виде стейков или приготовили из рыбы филе, это тоже в какой-то степени полуфабрикат. Но что в нем плохого? » — сказал диетолог.

Гинзбург напомнил, что лучше всего исключить алкоголь, сахар и кондитерские изделия, в которых он содержится, а также не употреблять в пищу мясо глубокой переработки.

Ранее испанские врачи озвучили список продуктов, которые «никогда нельзя есть». Они включили в него рафинированную муку, колбасные изделия, обезжиренные молочные продукты, выпечку, снэки, полуфабрикаты, продукты, на этикете которых есть надписи «низкокалорийный», «зеро» и «без сахара», а также алкоголь и переработанное мясо .

Ранее диетологи опровергли миф о необходимых «двух литрах воды в день».