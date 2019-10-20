  1. Пятый канал
  4. Диетолог раскритиковал испанских коллег, составивших список запрещенных к употреблению продуктов

Диетолог раскритиковал испанских коллег, составивших список запрещенных к употреблению продуктов

, 18:24 Видео 41

Российский эксперт не согласился с испанскими диетологами по целому ряду их рекомендаций.

Фото: www.globallookpress.com / imagebroker/Arco Images / Muster

Глава Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург раскритиковал список продуктов, которые посоветовали исключить из рациона его испанские коллеги, пишет URA.RU.

В частности, российский доктор не согласен с тем, что нужно отказываться от такого богатого жирами и аминокислотами продукта как рыба.

Кроме того, Гинзбург посоветовал при выборе кисломолочной продукции отдавать предпочтение маложирной, а не полностью обезжиренной.

Также российский эксперт раскритиковал запрет испанских коллег на полуфабрикаты.

«Если вам порезали рыбу в виде стейков или приготовили из рыбы филе, это тоже в какой-то степени полуфабрикат. Но что в нем плохого?» — сказал диетолог.

Гинзбург напомнил, что лучше всего исключить алкоголь, сахар и кондитерские изделия, в которых он содержится, а также не употреблять в пищу мясо глубокой переработки.

Ранее испанские врачи озвучили список продуктов, которые «никогда нельзя есть». Они включили в него рафинированную муку, колбасные изделия, обезжиренные молочные продукты, выпечку, снэки, полуфабрикаты, продукты, на этикете которых есть надписи «низкокалорийный», «зеро» и «без сахара», а также алкоголь и переработанное мясо.

Ранее диетологи опровергли миф о необходимых «двух литрах воды в день».

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.95
-0.06 71.13
0.23
Гороскоп на 20 октября: Стрелец, время кричать о себе!

Последние новости

18:37
Автобус с пассажирами влетел в трамвай в Петербурге и перевернулся
18:36
США разбомбили свою авиабазу в Сирии
18:24
Диетолог раскритиковал испанских коллег, составивших список запрещенных к употреблению продуктов
18:08
Полуголая Бузова снялась в постели с подозрительным кольцом на руке — видео
17:53
«На Мишу похож»: Ирина Круг показала повзрослевшего сына
17:38
Подробности пьяной пирушки, после которой стало известно о «девочке-маугли»

Сейчас читают

«Половину букв не выговаривает»: поклонники упрекнули Ани Лорак в чрезмерном увеличении губ
«Такая интеллигентная!» Жена внука Пугачевой показала стильные фото с дачи
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 21 по 27 октября

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев