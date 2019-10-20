Диетолог раскритиковал испанских коллег, составивших список запрещенных к употреблению продуктов

Глава Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург раскритиковал список продуктов, которые посоветовали исключить из рациона его испанские коллеги, пишет URA.RU.
В частности, российский доктор не согласен с тем, что нужно отказываться от такого богатого жирами и аминокислотами продукта как рыба.
Кроме того, Гинзбург посоветовал при выборе кисломолочной продукции отдавать предпочтение маложирной, а не полностью обезжиренной.
Также российский эксперт раскритиковал запрет испанских коллег на полуфабрикаты.
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Гинзбург напомнил, что лучше всего исключить алкоголь, сахар и кондитерские изделия, в которых он содержится, а также не употреблять в пищу мясо глубокой переработки.
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