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  4. Научно-образовательный салон стартует в Санкт-Петербурге 24 октября

Научно-образовательный салон стартует в Санкт-Петербурге 24 октября

, 15:14 32

Свои новейшие разработки, интеллектуальные решения и образовательные практики представят ведущие учебные заведения и научно-исследовательские организации.

Фото: ИТАР-ТАСС/ Владимир Смирнов

Международный научно-образовательный салон пройдет в Санкт-Петербурге с 24 по 27 октября. В выставочном комплексе «Ленэкспо» представят свои новейшие разработки, интеллектуальные решения и образовательные практики ведущие учебные заведения и научно-исследовательские организации.

На дискуссионной площадке пройдет серия мероприятий от Акционерного Банка «РОССИЯ» — мастер-классы для старшеклассников, направленные на развитие творческих способностей и навыков работы с информацией в условиях цифровизации, а также паблик-токи для более старшей аудитории. Участники последних обсудят ключевые вызовы будущего и сформулируют ответ на вопрос: как найти свое место в меняющемся мире?

Кроме того, в рамках научно-образовательного салона молодые бизнесмены поделятся со студентами, планирующими начать свой бизнес, секретами, как заработать свой первый миллион.

В последний день мероприятия, 27 октября, состоится научный батл «Современная наука за 10 минут». На нем в формате коротких презентаций представят свои разработки молодые ученые петербургских вузов. Лучшая идея будет определена путем зрительского голосования.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что стартовал прием заявок на конкурс «Лидеры России», свое желание принять в нем участие уже изъявили более 100 тысяч человек.

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