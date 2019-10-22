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Завораживающие Ориониды! Каким был «звездопад» в ярких кадрах

, 16:03 246

Строго говоря, Ориониды — это не звездопад, а метеорный поток. В ночь на 22 октября его активность была максимальна. Что это за явление? Не опасны ли эти метеоры? И откуда их лучше всего было видно?

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Фото, видео: ТАСС / Юрий Смитюк

Россияне смогли загадывать желания под осенним «звездопадом». На небе можно было увидеть поток из движущихся метеоров под названием Ориониды. Он представляет собой шлейф из пыли и газа от прохождения кометы Галлея. Частички на орбите врезаются в земную атмосферу на скорости 66 километров в секунду и создают метеорные потоки. С Земли кажется, что метеоры вылетают из созвездия Орион — так поток получил это название.

В октябре активность Орионид увеличилась. Она достигла максимума в ночь на 22 октября. В этот раз Луна не помешала наблюдению и не засветила метеоры, так что яркие вспышки были доступны для наблюдения с Земли.

«Лучшие условия для наблюдения складываются после полуночи, когда Орион поднимается довольно высоко над горизонтом в южном квадранте неба. Лучшее место для наблюдений — за городом, вдали от источников света, с открытым горизонтом. Специального оборудования не требуется. Только один совет: перед началом наблюдений дайте глазам привыкнуть к темноте в течение нескольких минут и начинайте искать падающие звезды», — пояснила специально для 5-tv.ru ученый секретарь Пулковской обсерватории Татьяна Борисевич.

В 2019 году яркие звездопады можно было увидеть в мае и августе. Ранее 5-tv.ru сообщал о том, где можно было наблюдать звездопад в ночь на 7 мая.

Завораживающие Ориониды! Каким был «звездопад» в ярких кадрах

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TASS / UIG

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www.globallookpress.com / David Becker

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www.globallookpress.com / David Becker

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ТАСС / Сергей Мальгавко

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ТАСС / Юрий Смитюк

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ТАСС / Юрий Смитюк

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ТАСС / Егор Алеев

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