Корабельная группировка НАТО вошла в Черное море

Корабли второй постоянной противоминной группы НАТО (SNMCMG2) вошли в Черного море в понедельник, 21 октября. Среди них итальянские, испанские и турецкие минные тральщики — Numana, Sella и Amasra. В группу входят итальянский танкер снабжения Vesuvio и румынский разведывательный корабль Catuneanu. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на стамбульские СМИ.

Отмечается, что с 12 октября в акватории Черного моря также находится ракетный эсминец военн-морских сил США Porter, который уже побывал в Одессе и провел учения с румынским и украинским кораблями. Согласно положениям конвенции Монтре, регулирующей судоходство, корабли нечерноморских стран могут находиться в море не более 21 дня.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по словам командующей шестым флотом США вице-адмирала Лизы Франкетти, заход американского эсминца в Черное море — это плановая операция. Российские военные уже взяли корабли США под контроль.