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  4. В Дублине экстренно сел самолет после потери сознания двумя членами экипажа

В Дублине экстренно сел самолет после потери сознания двумя членами экипажа

, 16:10 99

По предварительным данным, в авиалайнере, летевшем из Лондона в Филадельфию, произошла утечка химической жидкости.

Фото: Zuma\TASS

Самолет Американских авиалиний, вылетевший из Лондона в Филадельфию, экстренно сел в Дублине.

Как сообщает Twitter-аккаунт Airport Webcams, воздушное судно прервало полет и повернуло обратно после того, как два члена экипажа потеряли сознание. По предварительным данным, в салоне разлилась чистящая жидкость. Некоторые пассажиры пожаловались на жжение в глазах и кожный зуд.

Официальных комментариев происшествия пока не поступало.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об экстренной посадке в Казани самолета, следовавшего из Пхукета в Москву. На борту лайнера внезапно скончалась годовалая девочка.

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