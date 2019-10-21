В Дублине экстренно сел самолет после потери сознания двумя членами экипажа

Самолет Американских авиалиний, вылетевший из Лондона в Филадельфию, экстренно сел в Дублине.

Как сообщает Twitter-аккаунт Airport Webcams, воздушное судно прервало полет и повернуло обратно после того, как два члена экипажа потеряли сознание. По предварительным данным, в салоне разлилась чистящая жидкость. Некоторые пассажиры пожаловались на жжение в глазах и кожный зуд.

Официальных комментариев происшествия пока не поступало.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об экстренной посадке в Казани самолета, следовавшего из Пхукета в Москву. На борту лайнера внезапно скончалась годовалая девочка.