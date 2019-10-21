  1. Пятый канал
  4. «Что делать?»: Жена Эммануила Виторгана не справляется с годовалой дочерью

«Что делать?»: Жена Эммануила Виторгана не справляется с годовалой дочерью

, 17:14 Видео 101

Ирина Млодик попросила совета у подписчиков в Instagram о том, как уложить ребенка спать.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @emmanuil_vitorgan

Супруга 79-летнего российского актера Эммануила Виторгана Ирина обратилась к подписчикам в Instagram за советом. Женщина призналась, что не справляется с воспитанием своей годовалой малышки Этель — девочка никак не может уснуть, и 57-летней матери приходится много времени проводить у ее детской кроватки.

Оказавшись в замешательстве, Ирина бросила клич о помощи в социальной сети в надежде, что кто-то из мамочек откликнется.

«Уже час пытаюсь уложить, не спит и все… Посоветуйте, мамочки, что делать… Ирина», — написала супруга Виторгана

К счастью, долго ждать не пришлось. Как отмечает ФАН, на пост жены народного артиста тут же отреагировали многие подписчицы. Они поделились собственным опытом и дали несколько рекомендаций, проверенных на себе.

«Телефон, во-первых, отложить…и песенку спеть…только не из репертуара Бузовой. Что-нибудь душевное».

«Самой ложиться рядом и засыпать, ребенок сразу уснет».

«Покачать на ручках можно, поносить по комнате».

«Теплое молоко», — советовали в комментаторы.

Ране 5-tv.ru сообщал, что супруга Эммануила Виторгана избавилась от темнокожей няни своей дочери.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.76
-0.19 71.17
0.04
Гороскоп на 21 октября: Рыбы, слушайте свое сердце

Последние новости

17:32
Вторая ветка газопровода Турецкий поток будет достроена в срок к 2020 году
17:22
Грузовик въехал в детский сад в Ханты-Мансийске — видео
17:14
«Что делать?»: Жена Эммануила Виторгана не справляется с годовалой дочерью
17:06
«Что-то здесь не так»: Розенбаума смутил магазин презервативов в центре Москвы
16:55
Россия и Северная Корея подтвердили намерение укреплять сотрудничество
16:54
Новым главой СПЧ стал Валерий Фадеев

Сейчас читают

«На Мишу похож»: Ирина Круг показала повзрослевшего сына
Репутационный киллер — телеведущая Елена Ищеева хочет «уничтожить» бывшую подругу
«Такая интеллигентная!» Жена внука Пугачевой показала стильные фото с дачи

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев