«Что делать?»: Жена Эммануила Виторгана не справляется с годовалой дочерью

Супруга 79-летнего российского актера Эммануила Виторгана Ирина обратилась к подписчикам в Instagram за советом. Женщина призналась, что не справляется с воспитанием своей годовалой малышки Этель — девочка никак не может уснуть, и 57-летней матери приходится много времени проводить у ее детской кроватки.

Оказавшись в замешательстве, Ирина бросила клич о помощи в социальной сети в надежде, что кто-то из мамочек откликнется.

«Уже час пытаюсь уложить, не спит и все… Посоветуйте, мамочки, что делать… Ирина», — написала супруга Виторгана

К счастью, долго ждать не пришлось. Как отмечает ФАН, на пост жены народного артиста тут же отреагировали многие подписчицы. Они поделились собственным опытом и дали несколько рекомендаций, проверенных на себе.

«Телефон, во-первых, отложить…и песенку спеть…только не из репертуара Бузовой. Что-нибудь душевное».

«Самой ложиться рядом и засыпать, ребенок сразу уснет».

«Покачать на ручках можно, поносить по комнате».

«Теплое молоко», — советовали в комментаторы.

Ране 5-tv.ru сообщал, что супруга Эммануила Виторгана избавилась от темнокожей няни своей дочери.