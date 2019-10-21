Найденных под Москвой жертв группировки Шишканова убили из-за кредитов

Депутата законодательного собрания Раменского района и директора ЗАО «Племзавод Раменское» Татьяну Сидорову и троих ее родственников убили из-за кредитов. Семья стала жертвой преступного сообщества, возглавляемого криминальным авторитетом Олегом Шишкановым.

Как удалось выяснить «Известиям», Шишканов контролировал ЗАО «Племзавод Раменское» через Сидорову и добился выделения предприятию от ВЭБа 4,5 миллиарда рублей, большую часть из которых присвоили себе члены группировки.

Спустя некоторое время в ВЭБе попросили рассказать, на что были потрачены предоставленные средства. Столкнувшись с проблемой, Татьяна обратилась к Шишканову и начала угрожать, что расскажет о его махинациях, если тот не решит вопрос. В результате тем же вечером женщина, ее сестра, муж и сын были убиты. Их тела вывезли и закопали в близлежащем карьере.

Спустя 12 дней они были найдены на территории вблизи одного из дачных массивов в Раменском районе. Сейчас девять фигурантов расследования деятельности группировки Шишканова остаются под стражей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что что вора в законе Олега Шишканова задержали в Подмосковье за убийство депутата.