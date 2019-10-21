Прокуратура проведет проверку неготовности служб к гололеду в Екатеринбурге

Прокуратура Екатеринбурга проверит работу местной администрации — почему коммунальные службы оказались не готовы к зиме?

Этим утром город фактически парализовало из-за неожиданного гололеда. Улицы и пригородные трассы превратились в огромный каток. Екатеринбург застыл в многокилометровых пробках. За несколько часов на дорогах произошло 80 аварий!

На остановках общественного транспорта и в метро скопились огромные очереди. В поликлиники потянулись десятки пешеходов, которые не удержались на ногах на скользких тротуарах. Врачи зарегистрировали вывихи, растяжения и переломы.

— На улице Народной Воли… Народная Воля вся не освещена, гололедище, ну вообще ужас!

— И вы там и упали?

— Да-да! Я возле дома упала.

— И руку сломали?

— Да.

От непогоды пострадали даже авиапассажиры. Самолет, который летел из Стамбула, не смог приземлиться в Кольцово из-за обледеневшей взлетно-посадочной полосы. Борт направили в Уфу. Несколько рейсов, вылетающих из Екатеринбурга, были задержаны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как в администрации города прокомментировали произошедшее.