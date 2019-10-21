Снег с дождем спровоцировали транспортный апокалипсис в Екатеринбурге

Екатеринбург и Свердловскую область накрыло мокрым снегом с дождем. Утром дороги и тротуары покрылись ледяной коркой. Гололед спровоцировал десятки дорожных аварий, в том числе с пострадавшими, сообщает сетевое издание «Екатеринбург онлайн».

Так, на региональной трассе между Карпинском и Серовом перевернулась цистерна с газом и улетела в кювет. Закрыты шесть километров пути. Несколько автомобилей также съехали в кювет на Московском тракте. Около десяти машин попали в ДТП на трассе Пермь — Екатеринбург. Пробка растянулась более чем на шесть километров.

Несколько грузовиков столкнулись на улице Шефской. А на перекрестке Гагарина — Малышева столб протаранил троллейбус. Пострадали мама с ребенком и мужчина, разбивший нос. На дублере Сибирского тракта одним из участников аварии стала пожарная машина, которая не поделила дорогу с «легковушкой».

Из-за скользкой дороги инспекторы ГИБДД ограничили движение для автобусов на нескольких направлениях. Горожане толпятся в очередях на остановках и не могут попасть на работу.

Аварий с участием этого вида транспорта оказалось запредельно много. В ДТП попали автобусы на трассах между Екатеринбургом, Каменском-Уральским и Березовским. В областной столице во время гололеда пострадал автобус на улице Комсомольской. На улице Фрунзе «встретились» два автобуса. У Южного автовокзала в автобус въехали два автомобиля. На Соколовском мосту в Арамиле автобус столкнулся с грузовиком, заблокировав въезд в аэропорт Кольцово.

В самом аэропорту, к слову, пассажиры тоже стали жертвами ненастной погоды. Из-за гололеда рейс из Стамбула, летевший в Екатеринбург, сел в Уфе. Люди несколько часов сидят в зале ожидания.

В администрации Екатеринбурга заявили, что происходящее связано с редким для региона погодным условием. Правительство обращается к жителям с просьбой не выходить из дома без лишней надобности и быть особо внимательными на дорогах.

Ранее 5-tv.ru писал, что под Норильском произошел «прорыв года» — фонтан кипятка хлынул на трассу.