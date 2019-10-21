Путин в телефонном разговоре поздравил Нетаньяху с юбилеем

Ситуацию в Сирии Владимир Путин сегодня обсудил по телефону с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Лидеры также затронули актуальные вопросы сотрудничества между нашими странами.

Также президент поздравил Нетаньяху с 70-летием. Отметил большой личный вклад премьера в развитие связей между Россией и Израилем и пожелал успехов в государственной деятельности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что по инициативе французской стороны состоялся разговор Владимира Путина и Эммануэля Макрона. Главы государств обсудили обстановку в Сирии и перспективы проведения встречи «нормандской четверки» на высшем уровне.