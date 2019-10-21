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  4. Путин в телефонном разговоре поздравил Нетаньяху с юбилеем

Путин в телефонном разговоре поздравил Нетаньяху с юбилеем

, 20:55 Эфирная новость 21

Президент России отметил личный вклад премьер-министра Израиля в развитие связей между странами.

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Фото, видео: ТАСС / Сергей Бобылев, 5-tv.ru

Ситуацию в Сирии Владимир Путин сегодня обсудил по телефону с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Лидеры также затронули актуальные вопросы сотрудничества между нашими странами.

Также президент поздравил Нетаньяху с 70-летием. Отметил большой личный вклад премьера в развитие связей между Россией и Израилем и пожелал успехов в государственной деятельности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что по инициативе французской стороны состоялся разговор Владимира Путина и Эммануэля Макрона. Главы государств обсудили обстановку в Сирии и перспективы проведения встречи «нормандской четверки» на высшем уровне.

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