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Путин и Макрон договорились о подготовке к саммиту «Нормандской четверки»

, 20:05 20

Телефонный разговор лидеров двух государств состоялся в понедельник, 21 октября.

Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Тема:
Война в Сирии 4395

Президент России Владимир Путин и глава Франции Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора в понедельник, 21 октября, договорились о продолжении подготовки саммита «Нормандской четверки». Встречу лидеров Германии, Франции, России и Украины планировали провести в Париже еще в сентябре, однако переговоры не состоялись.

В числе других тем, которые были затронуты в ходе разговора Путина и Макрона — обстановка на северо-востоке Сирии и ситуация на Украине. Главы двух государств отметили важность запуска межсирийского диалога в рамках созываемого в конце октября в Женеве Конституционного комитета. Лидеры стран подчеркнули необходимость суверенитета и территориальной целостности республики.

Кроме того, во время беседы Путин сообщил своему коллеге о том, что РФ предпринимает усилия по стабилизации ситуации в регионе, в том числе обеспечивает интересы всех этноконфессиональных групп.

В ходе разговора главы государств также обсудили меры урегулирования кризиса на востоке Украины и подчеркнули безальтернативность минского «Комплекса мер» в решении этого вопроса.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, о чем Путин и Макрон договорились 8 сентября.

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