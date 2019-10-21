Путин и Макрон договорились о подготовке к саммиту «Нормандской четверки»

Президент России Владимир Путин и глава Франции Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора в понедельник, 21 октября, договорились о продолжении подготовки саммита «Нормандской четверки». Встречу лидеров Германии, Франции, России и Украины планировали провести в Париже еще в сентябре, однако переговоры не состоялись.

В числе других тем, которые были затронуты в ходе разговора Путина и Макрона — обстановка на северо-востоке Сирии и ситуация на Украине. Главы двух государств отметили важность запуска межсирийского диалога в рамках созываемого в конце октября в Женеве Конституционного комитета. Лидеры стран подчеркнули необходимость суверенитета и территориальной целостности республики.

Кроме того, во время беседы Путин сообщил своему коллеге о том, что РФ предпринимает усилия по стабилизации ситуации в регионе, в том числе обеспечивает интересы всех этноконфессиональных групп.

В ходе разговора главы государств также обсудили меры урегулирования кризиса на востоке Украины и подчеркнули безальтернативность минского «Комплекса мер» в решении этого вопроса.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, о чем Путин и Макрон договорились 8 сентября.