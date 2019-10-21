Представитель СК РФ рассказал, как были найдены жертвы банды Шишканова в Подмосковье

В Подмосковье обнаружили тела четырех жертв банды Олега Шишканова. Расследование громкого дела продолжалось семь лет.

В 2012-м без вести пропала депутат Заксобрания Раменского района Татьяна Сидорова и трое ее родственников. Подозревали, что все они убиты бандитами из группировки криминального авторитета Шишканова. Но детали преступления удалось выяснить, когда несколько причастных к делу, включая самого Шишканова, были арестованы. Они указали и на место, где спрятали тела, но за эти годы участок сильно изменился.

Пришлось провести масштабные раскопки с помощью бульдозеров и экскаваторов. Работы заняли 12 дней.

Светлана Петренко, официальный представитель СК России: «Прежде чем обнаружить захоронение, следственной группой была исследована территория более двух тысяч квадратных метров, а максимальная глубина раскопок достигла десяти метров. По извлеченным телам и пулям назначены необходимые экспертные исследования».

Когда эксперты завершат работу, останки погибших будут переданы родственникам для захоронения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что найденных под Москвой жертв группировки Шишканова убили из-за кредитов.