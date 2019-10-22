Петербургский лихач на Саdillас, таранивший авто на Думской, лишился прав за езду в нетрезвом виде

В Петербурге вынесли приговор лихачу за пьяную езду в центре города. Эрик Файзуллин, уже бывший сотрудник Балтийской таможни, тот самый дебошир на Cadillac, который ровно месяц назад, после ночи возлияний, удирал на трех колесах от ДПС.

Дарья Лебедева, руководитель объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга: «Файзуллину назначено наказание в виде штрафа 30 тысяч рублей с лишением права управлением транспортными средствами на срок полтора года».

Началось все с Думской улицы, известной своими увеселительными заведениями. Файзуллин несся с бешеной скоростью, тараня попутные машины. Даже потеря колеса после очередного столкновения не остановила лихача. На трех оставшихся он доехал до Сенной площади, где его и поймали. От освидетельствования он отказался, вел себя крайне вызывающе.

«Это еще спасибо, что я никого не убил. Это я отчет себе отдавал».

Позже выяснилось, что и до этого Файзуллин неоднократно садился за руль пьяным.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сына вице-президента МТС арестовали на десять суток за гонки в Москве.