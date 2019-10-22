Порноактриса Бриджит Пауэрс чуть не зарезала бойфренда из-за измены

Американская звезда фильмов для взрослых Бриджит Пауэрс, более известная публике как Бриджит Карлик из-за своей физиологической особенности, чуть не зарезала бойфренда из-за измены, сообщает сайт Teleprogramma.pro.

39-летняя порноактриса ворвалась в дом своего любовника и застала мужчину с другой женщиной в постели. Знаменитость в ярости набросилась на него с ножом и стала наносить удары по ногам возлюбленного. Предположительно, мужчину спас именно физический недостаток ревнивицы. Из-за маленького роста она попросту не смогла дотянуться выше.

Бриджит Пауэрс не стала оказывать сопротивления полиции во время задержания и полностью созналась в совершенном злодеянии. Теперь по законам штата Невада порноактрисе грозит до 15 лет заключения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сын Наташи Королевой бросил девушку после измен.