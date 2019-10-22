  1. Пятый канал
  4. Порноактриса Бриджит Пауэрс чуть не зарезала бойфренда из-за измены

Порноактриса Бриджит Пауэрс чуть не зарезала бойфренда из-за измены

, 7:44 130

Американской звезде фильмов для взрослых по законам штата Невада грозит до 15 лет заключения.

Фото: Facebook / Bridget Powers (aka Bridget the Midget)

Американская звезда фильмов для взрослых Бриджит Пауэрс, более известная публике как Бриджит Карлик из-за своей физиологической особенности, чуть не зарезала бойфренда из-за измены, сообщает сайт Teleprogramma.pro.

39-летняя порноактриса ворвалась в дом своего любовника и застала мужчину с другой женщиной в постели. Знаменитость в ярости набросилась на него с ножом и стала наносить удары по ногам возлюбленного. Предположительно, мужчину спас именно физический недостаток ревнивицы. Из-за маленького роста она попросту не смогла дотянуться выше.

Бриджит Пауэрс не стала оказывать сопротивления полиции во время задержания и полностью созналась в совершенном злодеянии. Теперь по законам штата Невада порноактрисе грозит до 15 лет заключения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сын Наташи Королевой бросил девушку после измен.

Читайте также

Сын Виктории Бекхэм влюбился в двойника своей матери — фото

Фанаты восхитились новым концертным образом Лободы — фото
+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.76
-0.19 71.17
0.04
Астролог назвала знаки зодиака, которые разбогатеют в ноябре

Последние новости

8:44
Видео: Танцовщица исполняет тверк на фоне горящих баррикад в Барселоне
8:41
День Якова Дровопильца: что можно и нельзя делать 22 октября
8:38
Размер родового сертификата увеличат в 2020-м
8:29
Теннисист Рафаэль Надаль тайно женился после 14 лет отношений
8:22
Боевики за сутки обстреляли 15 населенных пунктов в Сирии
8:16
Названа доля российских семей, которым денег хватает только на одежду и еду

Сейчас читают

Гороскоп на 22 октября: найдите время для семьи, Львы!
Зачем на Ольгу Бузову подали в суд и почему в Москве закрываются ее рестораны
«Твоя жизнь закончилась»: отсидевший Игорь Петренко поведал об убийстве

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев