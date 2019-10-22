Светлана Лобода в своем аккаунте в Instagram разместила несколько фотографий, сделанных во время одного из недавних концертов. На снимках 37-летняя уроженка Киева позирует на сцене в кожаном бикини и полупрозрачной накидке.

Подписчики знаменитости восхитились ее новым образом, отметив идеальную фигуру артистки и крутой лук. По словам некоторых фанатов, Светлана Лобода с каждым разом выглядит все круче.

Instagram @lobodaofficial

«Сыну пять лет, увидел фото, говорит — ниче себе баба, накаченная»;

«Огненная женщина»;

«Фигура — огонь»;

«Лобода, как всегда, прекрасна»;

«Блин, ну красивая вы очень!» — пишут восторженные поклонники Светланы Лободы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Буйнов присвоил Лободе несуществующее звание народной артистки США.