Фото: «АвтоВАЗ» зарегистрировал новый логотип

Российская автомобилестроительная компания «АвтоВАЗ» зарегистрировала логотип Lada Sport Line и фирменный слоган «Новые горизонты». Подтверждающие документы размещены на сайте Федерального института промышленной собственности.

По данным портала «Лада. Онлайн», автопроизводитель поменял формат философии бренда одновременно с появлением модели Granta. Слоган «Новые горизонты» был отобран из 50 различных вариантов.

« Хороший слоган тот, который мы не видели нигде в автомобильной индустрии. Он должен быть оригинальным, запоминающимся, привлекательным, и чтобы люди его запомнили. И в итоге подпись „Новые горизонты“ подошла наибольшим образом. Она была самой понятной для всех », — рассказал директор по маркетингу Lada Фабьен Гульми.

АО «АвтоВАЗ» / new.fips.ru

Предположительно, логотип Lada Sport Line выполнен в стилистике спортивного подразделения автоконцерна. Вполне возможно, что под этим товарным знаком «АвтоВАЗ» может начать производить автомобили, аксессуары к ним и запасные части.

АО «АвтоВАЗ» / new.fips.ru

Ранее тольяттинская компания использовала другие слоганы: «Lada. Полный фарш!», «Lada — то, что надо!», «Lada — ключ к дорогам России». Несмотря на это, «АвтоВАЗ» не осуществлял их регистрацию в Роспатенте.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что «АвтоВАЗ» готовит крупный рестайлинг Lada 4×4 в 2019 году.