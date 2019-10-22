Фото: «АвтоВАЗ» зарегистрировал новый логотип

Российская автомобилестроительная компания «АвтоВАЗ» зарегистрировала логотип Lada Sport Line и фирменный слоган «Новые горизонты». Подтверждающие документы размещены на сайте Федерального института промышленной собственности.
По данным портала «Лада. Онлайн», автопроизводитель поменял формат философии бренда одновременно с появлением модели Granta. Слоган «Новые горизонты» был отобран из 50 различных вариантов.
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Предположительно, логотип Lada Sport Line выполнен в стилистике спортивного подразделения автоконцерна. Вполне возможно, что под этим товарным знаком «АвтоВАЗ» может начать производить автомобили, аксессуары к ним и запасные части.
Ранее тольяттинская компания использовала другие слоганы: «Lada. Полный фарш!», «Lada — то, что надо!», «Lada — ключ к дорогам России». Несмотря на это, «АвтоВАЗ» не осуществлял их регистрацию в Роспатенте.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что «АвтоВАЗ» готовит крупный рестайлинг Lada 4×4 в 2019 году.