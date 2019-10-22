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  4. Жители вологодской многоэтажки не могут избавиться от шумного бара

Жители вологодской многоэтажки не могут избавиться от шумного бара

, 9:29 Эфирная новость 35

Формально закон на стороне владельца увеселительного заведения.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Жители одной из многоэтажек в Вологде оказались в безвыходной ситуации. Они отчаялись найти управу на владельца бара, который расположился в пристройке рядом с домом. Шум, музыка, крики, драки. 300 жалоб написали — и ничего.

Владелец отбивает все упреки объяснением — шумят посетители на улице! А мы не в ответе за тех, кого напоили… И с точки зрения закона вроде бы прав. А с точки зрения здравого смысла, на ситуацию взглянул корреспондент МИЦ «Известия» Александр Сиротин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Госдума в первом чтении приняла закон о «разливайках» в жилых домах. Коммерсанты выступают против.

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