Жители вологодской многоэтажки не могут избавиться от шумного бара

Жители одной из многоэтажек в Вологде оказались в безвыходной ситуации. Они отчаялись найти управу на владельца бара, который расположился в пристройке рядом с домом. Шум, музыка, крики, драки. 300 жалоб написали — и ничего.

Владелец отбивает все упреки объяснением — шумят посетители на улице! А мы не в ответе за тех, кого напоили… И с точки зрения закона вроде бы прав. А с точки зрения здравого смысла, на ситуацию взглянул корреспондент МИЦ «Известия» Александр Сиротин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Госдума в первом чтении приняла закон о «разливайках» в жилых домах. Коммерсанты выступают против.