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«Заводят!»: Анна Плетнева призналась, что ей нравится делиться откровенными фото

, 10:08 20

42-летняя солистка группы «Винтаж» не стесняется демонстрировать интимные снимки ни в личной переписке, ни в соцсетях.

Фото: ВКонтакте @annapletneva_official

Солистка поп-группы «Винтаж» Анна Плетнева часто подвергается нападкам хейтеров в соцсетях за чересчур откровенные фотографии. Подписчики взывают 42-летнюю певицу к морали, однако сама звезда не видит в соблазнительных снимках ничего плохого. По мнению знаменитости, ее популярность пришла к ней не только из-за наличия идеальной фигуры и «сочных» форм.

«К сожалению, люди часто судят поверхностно. Сомневаюсь, можно ли быть секс-символом только благодаря красивой попе», — цитирует исполнительницу Starhit.

По словам Анны Плетневой, интимные фото она готова демонстрировать не только большой публике в соцсетях, но и отправлять любимому человеку. Благодаря съемкам для многочисленных обложек мужских изданий, у поп-дивы накопился довольно внушительный архив «жарких» снимков.

«Кто имеет право осуждать? Личное дело каждого! Суть не в картинках, все в голове. Допускаю такие истории, они мне нравятся и очень даже заводят. Не просто отправляла, а дарила целые фотоальбомы!» — поделилась певица.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что промокшая Анна Плетнева устроила тест для поклонников.

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