Игорь Петренко рассказал, почему изменил жене с Екатериной Климовой

Игорь Петренко в ток-шоу на федеральном канале откровенно поведал о том, как изменял первой супруге Ирине Леоновой с актрисой Екатериной Климовой. Артист признался, что между ним и коллегой по цеху сразу вспыхнули романтические чувства, с которыми невозможно было совладать.

«Она училась на курс старше меня, хотя на год младше. Наша жизнь была как в космосе. Какие-то токи проходили между нами после первого дня знакомства. Вдруг загорелся огонек, и мы не могли существовать друг без друга », — утверждает кинозвезда.

По словам Игоря Петренко, вместе с возлюбленной Екатериной Климовой они взяли тайм-аут ровно на год для того, чтобы проверить на прочность собственные чувства. Ведь и актер, и его избранница были связаны отношениями с другими людьми. Чтобы решиться на разрыв с прошлым им хотелось быть уверенными в будущем.

« Мы поняли, что у нее семья, у меня семья. Мы просто зашли в тупик и на время расстались. Мы взяли этот год на проверку чувств. Как раз я уже расстался с первой женой. Катя ушла из семьи ко мне », — поделился воспоминаниями артист.

Игорь Петренко и Екатерина Климова сыграли свадьбу в 2004 году и прожили вместе десять лет. У пары родились двое сыновей. Именно дети, по мнению актера, сохраняли отношения между супругами на протяжении столь длительного времени.

« Мы, порой, просто ради детей брали себя в руки и не расходились. Другое дело, что мы оба понимали — что-то трескалось в наших отношениях », — поведал знаменитость.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что отсидевший Игорь Петренко поведал об убийстве.