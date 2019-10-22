Игорь Петренко рассказал, почему изменил жене с Екатериной Климовой

Игорь Петренко в ток-шоу на федеральном канале откровенно поведал о том, как изменял первой супруге Ирине Леоновой с актрисой Екатериной Климовой. Артист признался, что между ним и коллегой по цеху сразу вспыхнули романтические чувства, с которыми невозможно было совладать.
По словам Игоря Петренко, вместе с возлюбленной Екатериной Климовой они взяли тайм-аут ровно на год для того, чтобы проверить на прочность собственные чувства. Ведь и актер, и его избранница были связаны отношениями с другими людьми. Чтобы решиться на разрыв с прошлым им хотелось быть уверенными в будущем.
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Игорь Петренко и Екатерина Климова сыграли свадьбу в 2004 году и прожили вместе десять лет. У пары родились двое сыновей. Именно дети, по мнению актера, сохраняли отношения между супругами на протяжении столь длительного времени.
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Ранее 5-tv.ru рассказывал, что отсидевший Игорь Петренко поведал об убийстве.