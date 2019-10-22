  1. Пятый канал
  4. Видео с места гибели дочери посла Ирана в России

Видео с места гибели дочери посла Ирана в России

, 13:28 Эксклюзивное видео 2 390

Ранее сообщалось, что 28-летняя дочь иранского посла в России выпала из окна многоэтажки в Москве.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin, 5-tv.ru

В распоряжении 5-tv.ru оказались кадры с места гибели девушки в Подсосенском переулке в центре Москвы. По некоторым данным, ею оказалась 28-летняя дочь посла Ирана в России.

По предварительной информации, Арефех Санаи выпала из окна многоэтажного дома. При падении девушка якобы ударилась об автомобиль и от полученных травм скончалась на месте. Также утверждалось, что на родине дочь иранского посла находилась под наблюдением психолога и принимала успокоительные лекарственные препараты.

В посольстве Ирана в РФ 5-tv.ru опровергли сообщения о гибели дочери посла Мехди Санаи. Однако позднее РИА Новости в дипведомстве сообщили, что Арефех Санаи умерла накануне от сердечного приступа. Позднее на официальном аккаунте посольства появилось соответствующее сообщение.

По факту инцидента правоохранительными органами проводится проверка. 

Читайте также

+7° Днём +12°
Ночью +6°
63.76
-0.19 71.17
0.04
Астролог назвала знаки зодиака, которые разбогатеют в ноябре

Последние новости

14:40
Арестован водитель, который несколько раз проехался по пешеходу в Ангарске
14:21
Медики рассказали о состоянии брошенного в подъезде полуторогодовалого малыша
14:07
«Аня, жжешь!» Хилькевич рассмешила фанатов фото в необычной маске
13:53
Следователи нашли сейф с золотом на месте прорыва дамб в Красноярском крае
13:39
«Охранники растаяли»: Судзиловская смогла сделать фото в Сикстинской капелле
13:28
Видео с места гибели дочери посла Ирана в России

Сейчас читают

Астролог назвала знаки зодиака, которые разбогатеют в ноябре
«Выход удался!» Ирина Пегова в пышном платье восхитила поклонников — фото
Зачем на Ольгу Бузову подали в суд и почему в Москве закрываются ее рестораны

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев