Видео с места гибели дочери посла Ирана в России

В распоряжении 5-tv.ru оказались кадры с места гибели девушки в Подсосенском переулке в центре Москвы. По некоторым данным, ею оказалась 28-летняя дочь посла Ирана в России.

По предварительной информации, Арефех Санаи выпала из окна многоэтажного дома. При падении девушка якобы ударилась об автомобиль и от полученных травм скончалась на месте. Также утверждалось, что на родине дочь иранского посла находилась под наблюдением психолога и принимала успокоительные лекарственные препараты.

В посольстве Ирана в РФ 5-tv.ru опровергли сообщения о гибели дочери посла Мехди Санаи. Однако позднее РИА Новости в дипведомстве сообщили, что Арефех Санаи умерла накануне от сердечного приступа. Позднее на официальном аккаунте посольства появилось соответствующее сообщение.

По факту инцидента правоохранительными органами проводится проверка.