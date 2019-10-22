Голикова доложила президенту о начале работы в регионах научно-образовательных центров

В рамках нацпроекта «Наука в России» будут созданы 15 новых научных центров. Об этом Владимиру Путину доложила вице-премьер правительства Татьяна Голикова.

«В каком состоянии эта работа?» — поинтересовался президент.

«Мы попробовали в 2019 году не конкурсный отбор провести, а провести пять пилотных регионов, которые наиболее готовы, с тем, чтобы отработать на них программы научно-образовательных центров. А уже в 2020-м и 2021 годах у нас будет по пять центров выбираться на конкурсной основе уже по понятным критериям, которые определены в постановлении Правительства», — заявила вице-премьер правительства РФ, Татьяна Голикова.

Помимо научных, решено создать еще четыре математических центра мирового уровня — в Петербурге, Новосибирске и два в Москве. Там планируют применять западные технологии обучения. Лекции будут читать ученые с мировым именем, в том числе российские.