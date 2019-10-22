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  4. 90-летняя звезда «Кабачок „13 стульев“» не смогла выйти из своей квартиры

90-летняя звезда «Кабачок „13 стульев“» не смогла выйти из своей квартиры

, 19:50 49

Пожилая актриса оказалась заперта дома из-за заклинившей двери.

Фото: Кузьмин Валентин/Фотохроника ТАСС

Звезда популярной в СССР юмористической передачи «Кабачок „13 стульев“» Лилия Юдина оказалась запертой в собственной квартире. На помощь 90-летней актрисе пришлось вызывать спасателей.

Как стало известно 5-tv.ru, в квартире Юдиной заклинило дверь, когда женщина находилась внутри. На место ЧП прибыли сотрудники полиции и МЧС — замок пришлось вскрывать. К счастью, сама Лилия Витальевна не пострадала, помощь медиков ей не потребовалась.

В комедийном шоу «Кабачок „13 стульев“» Юдина играла пани Люцину — невесту пана Директора. Однако основную карьеру артистка делала в театре — за свой творческий путь она сыграла более 50 ролей. Лилия Юдина была награждена званиями Народной и Почетной артистки РСФСР, орденом Почета, орденом Дружбы народов и орденом «За заслуги перед Отечеством».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Светлана Сурганова снялась в клипе с 84-летней мамой.

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