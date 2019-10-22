«Ничего не скрываю»: Варнава показала, как выглядит без одежды

Екатерина Варнава сразила поклонников откровенной фотосессией. Актриса показала подписчикам в Instagram несколько снимков, на которых она позирует полностью обнаженной. В кадре Екатерина позирует сидя боком к камере. Самые пикантные части тела звезда Comedy Woman прикрыла руками и бедрами.

«Максимально честна с вами. Ничего не скрываю», — шутливо резюмирует Варнава.

Instagram @kativarnava

Некоторых пользователей возмутили новые кадры. По их мнению, художественные фото в стиле ню — это не то, что следует открыто демонстрировать публике. Пристыдили комедиантку и за наличие ретуши на снимках. Однако со всеми недовольными Варнава вела себя сдержанно и лаконично.

«Не беспокойтесь обо мне. У вас своя прекрасная жизнь, которой стоит уделять внимание, чтобы не скатиться в „голый“ мир», — ответила на претензии артистка.

Впрочем, большинство подписчиков Екатерины пришли от фотографий в восторг. Поклонники по достоинству оценили фигуру актрисы и ее природное обаяние.

«Шикарная фотка! Просто браво!»

«Очень красивая, все комментарии излишни», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Варнава удивила фанатов новым имиджем.