В матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» в гостях у «Ювентуса» проиграл со счетом 1:2. Матч проходил на стадионе «Альянц Стэдиум» в Турине.

Первый тайм закончился со счетом 1:0 в пользу московской команды. На 30-й минуте гол забил один из братьев Миранчук — Алексей.

Во втором тайме удача отвернулась от москвичей. На 77-й минуте нападающий «Ювентуса» аргентинец Пауло Дибала пробил с левой ноги под дальнюю штангу. На 79-й минуте Дибала оформил дубль, метко сыграв на добивание.

Московскую команду сегодня поддерживали около двух тысяч болельщиков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» на своем стадионе уступил мадридскому «Атлетико» со счетом 0:2.