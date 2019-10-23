«Как фарфоровая статуэтка»: Кристина Асмус опубликовала фото из ванной

Звезда «Интернов» Кристина Асмус взбудоражила фолловеров снимком из ванной перед водными процедурами. Актриса почти не позволяет себе откровенных фотосессий, если того не требует профессия, и не балует подписчиков в Instagram интимными кадрами.

На новом фото исполнительница роли Вари Черноус сидит в белом полотенце на краю ванной с предвкушающей улыбкой на лице.

«Хочу в горячую ванну и поспать хотя бы четыре часа», — приписала Кристина.

Instagram @asmuskristina

Возможно, потратить на сон больше времени мешает востребованность актрисы. Однако нашлись те, кто решил, что недосыпает их любимица совсем по другой причине.

«Гарик спать не дает? Разбойник», — вопрошает фолловер.

Пользователи соцсети также отметили, как прекрасно выглядит Асмус, несмотря на загруженность и усталость.

«Огонь!»

«Вы секси!»

«Всегда нежная, хрупкая и красивая как фарфоровая статуэтка в виде ангела! Обожаю вас!» — ответили в комментариях.

Ранее 5-tv.ru писал, что Кристина Асмус поделилась подробностями первой в жизни постельной сцены.