«Перестану спать»: Бузова строит масштабные планы по обустройству новой квартиры

Ольга Бузова поделилась подробностями выбора новой квартиры. В Instagram певица рассказала о том, как выбирала свою первую недвижимость.

Звезда призналась, что не планировала афишировать покупку, однако пресса все равно узнала о важном событии в ее жизни, и звезда поняла, что хочет рассказать о своей радости поклонникам. По словам Бузовой, квартиру она выбирала несколько месяцев. За это время телеведущая успела сменить несколько риелторов, поскольку ей казалось, что специалист не придает значения требованиям, которые она выдвигает к самой квартире и жилым комплексам. Теперь в новом доме артистке предстоит сделать ремонт.

«Мне кажется, я буду лично все контролировать и вообще перестану спать», — считает Бузова.

Instagram @buzova86

Ольга также обратилась к своим поклонникам с просьбой посоветовать ей проверенные агентства и надежных мастеров, которые помогут ей сделать новую квартиру идеальной.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ольга Бузова приобрела квартиру на Мосфильмовской улице площадью в 120 квадратных метров.