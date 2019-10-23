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Дрон США патрулировал у границ РФ во время учений российских и белорусских десантников

, 7:04 Эфирная новость 14

Американский беспилотник RQ-4B Global Hawk накануне совершил 12-часовой полет у западных рубежей России, а также Белоруссии. Это следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

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Фото, видео: ТАСС / Наталия Федосенко, 5-tv.ru

Под Брестом десантники России и Белоруссии провели совместные учения в условиях, максимально приближенных к боевым. К маневрам привлекли почти тысячу военнослужащих двух стран и 250 единиц техники.

По легенде, «голубые береты» высаживаются в оккупированном городе и при поддержке штурмовой авиации освобождают его от сил условного противника.

По словам наблюдателей, с десантированием «крылатая пехота» союзников справилась безупречно — командование поставило оценки отлично. Но за маневрами наблюдали не только генералы России и Белоруссии. Во время активной фазы учений были замечены американские беспилотники. Один из них, по данным разведки, совершил полет вдоль нашей западной границы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что военные ОДКБ под Нижним Новгородом ликвидировали условных противников.

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