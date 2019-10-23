Дрон США патрулировал у границ РФ во время учений российских и белорусских десантников

Под Брестом десантники России и Белоруссии провели совместные учения в условиях, максимально приближенных к боевым. К маневрам привлекли почти тысячу военнослужащих двух стран и 250 единиц техники.

По легенде, «голубые береты» высаживаются в оккупированном городе и при поддержке штурмовой авиации освобождают его от сил условного противника.

По словам наблюдателей, с десантированием «крылатая пехота» союзников справилась безупречно — командование поставило оценки отлично. Но за маневрами наблюдали не только генералы России и Белоруссии. Во время активной фазы учений были замечены американские беспилотники. Один из них, по данным разведки, совершил полет вдоль нашей западной границы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что военные ОДКБ под Нижним Новгородом ликвидировали условных противников.