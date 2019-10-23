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  4. «Мне не идут ляжки»: Согдиана рассказала, как привести фигуру в норму после родов

«Мне не идут ляжки»: Согдиана рассказала, как привести фигуру в норму после родов

, 15:10 Фото 1 017

Певица поделилась с подписчицами собственной методикой, отметив при этом, что у каждого человека индивидуальная красота.

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Фото, видео: Instagram @sogdianamusic

Певица Согдиана, у которой в июле появился на свет третий сын, на своей странице в Instagram рассказала подписчицам, как привести фигуру в норму после родов. 35-летняя уроженка узбекского города Зарафшан поделилась с пользователями собственной методикой.

По словам знаменитости, необходимо исключить из рациона все мучное, сладкое и соленое, а также гарниры, молоко и газировку. Согдиана советует питаться отварным мясом, нежирной рыбой, сырыми или приготовленными на пару овощами и творогом.

Один из наиболее важных факторов при приеме пище — употреблять ее медленно. Певица утверждает, в таком случае организм человека быстрее насыщается и тем самым вы убережете себя от переедания.

Что касается сладкого, то Согдиана позволяет себе только кофе с сахаром, дабы насытить мозг глюкозой. Утром и днем необходимо пить много воды, благодаря чему организм не будет «экономить» жидкость, провоцируя отеки.

Помимо вышесказанного, знаменитость рекомендует носить женщинам послеродовой корсет даже в том случае, если не было беременности, а живот есть. Согдиана призывает пользователей работать над осанкой и ежедневно практиковать ходьбу в интенсивном режиме по 40-60 минут.

Instagram @sogdianamusic

Женщинам, глядя на себя в зеркало, стоит говорить о себе только позитивные вещи. Даже в том случае, если до идеала далеко. По мнению артистки, вода, из которой человек состоит на 90%, способна впитывать информацию. Именно поэтому организм должен «слышать» хорошие слова.

В завершении Согдиана отметила, что каждый человек индивидуален. Важно чувствовать себя гармонично и не забывать о своем здоровье.

«Мне, например, не идут ляжки, как у Джей Ло или Рианны. Эстетика не моего тела. Но ведь кому-то так супер классно! Важно, чувствовать себя гармонично. И не забывайте, что главное, здоровье», — советует исполнительница.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Согдиана рассказала, как ей удалось сбросить 14 килограммов.

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