Видео: мама Тимати завела серьезный разговор с внучкой во время купания ее брата

Мама рэпера Тимати — Симона Юнусова — поделилась коротким видео из жизни новорожденного сына артиста. В ролике, опубликованном в Instagram, Симона купает маленького Ратмира.

Участие в процессе принимает пятилетняя Алиса — дочь Тимати от предыдущей возлюбленной. Малышка с удивлением обнаруживает, что строение тела братика отличается от строения ее тела. Своим открытием она делится с бабушкой, которая затевает с внучкой разговор об отличиях между мальчиками и девочками.

«Наличие братьев и сестер — самый простой способ для объяснения физиологических различий», — подмечает Симона в описании публикации.

Instagram @simona280

Поклонники звездной семьи в комментариях выразили благодарность Симоне за готовность прийти на помощь молодым родителям. Для возлюбленной Тимати — Анастасии Решетовой — это первый ребенок, поэтому совет и поддержка имеющей опыт Юнусовой будут для девушки не лишними.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что мама Тимати набила татуировку в честь рождения внука.