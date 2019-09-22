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  4. «Очень похожи»: Поклонники оценили фото Марины Газмановой с мужем

«Очень похожи»: Поклонники оценили фото Марины Газмановой с мужем

, 9:55 Фото 392

Супруга музыканта опубликовала «домашнюю» фотографию с отдыха на даче, где она предстала без макияжа.

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Фото, видео: Instagram @marinagazmanova

Марина и Олег Газмановы живут вместе уже 20 лет, однако до сих пор не потеряли и капли нежных чувств друг к другу. Жена музыкального исполнителя часто делится с подписчиками теплыми семейными снимками, на которых позирует вместе с мужем. На этот раз супруга эстрадного певца опубликовала в Instagram фото, на котором нежно обнимает избранника в лесу. Звездная пара сейчас отдыхает на даче. На новом снимке жена музыканта предстала без макияжа, в толстовке и розовой курточке.

«Запахло осенним супом из влажной листвы, грибов, горьких трав и немного красной рябины. Земля мягкая и влажная. Осень ступает стремительно. Надо успеть насытиться вкусными запахами и сочными красками», — подписала пост знаменитость.

Instagram @marinagazmanova

Поклонники звездной семьи пришли в полный восторг от того, насколько молодо и свежо выглядит 50-летняя Марина. Фанаты также отметили — спустя годы совместного проживания влюбленная пара стала невероятно похожа внешне.

«Какие вы милые!»

«Очень похожи!»

«Больно хороши с Олегом!»

«Любуюсь!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что 68-летний Газманов станцевал для жены в одном полотенце.

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