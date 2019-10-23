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  4. «Зенит» повел в счете против «РБ Лейпцига» в матче группового этапа ЛЧ

«Зенит» повел в счете против «РБ Лейпцига» в матче группового этапа ЛЧ

, 20:31 19

Встреча проходит на стадионе «Ред Булл Арена» в Германии.

Фото: ТАСС / Демьянчук Александр

«Зенит» на 25-й минуте повел в счете в матче группового этапа с «РБ Лейпциг» Лиги Чемпионов. Автором гола стал украинский футболист и защитник петербургского клуба Ярослав Ракитский.

Встреча проходит на стадионе «Ред Булл Арена» в Германии. На трибуне петербуржцев поддерживают множество фанатов из Северной столицы.

«Зенит» в турнирной таблице группы G является обладателем четырех очков, как и французский «Лион». «Лейпциг» идет третьим с тремя баллами, замыкает список португальская «Бенфика», которая проиграла оба матча в группе.

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