Полицейские проверяют видео ДТП с участием бронемашины и авто в Костроме

Полиция проводит проверку по факту ДТП с участием бронемашины и легкового автомобиля. Об этом сообщает УМВД по Костромской области.

Видео столкновения боевой машины десанта и легковушки появилось в социальной сети. На кадрах видно, как бронемашина на большой скорости проезжает перекресток на запрещающий сигнал светофора. Через несколько секунд броневик заносит, и он врезается в стоявшую в ожидании зеленого сигнала машину. Авария произошла на перекрестке улиц Юрия Смирнова и Шагова в Костроме вечером в среду, 23 октября.

По данным УМВД по региону, в правоохранительные органы заявок по происшествию не поступало, однако информация об инциденте проверяется.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, как боевая машина десанта протаранила легковушку в Костроме.