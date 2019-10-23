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  4. Боевая машина десанта протаранила легковушку в Костроме — видео

Боевая машина десанта протаранила легковушку в Костроме — видео

, 21:10 Видео 86

ДТП произошло на перекрестке улиц Юрия Смирнова и Шагова вечером в среду, 23 октября.

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Фото, видео: ТАСС / Александр Рюмин; YouTube / You Ttt

Боевая машина десанта, двигавшаяся по дороге на большой скорости, врезалась в легковушку, в результате чего та получила повреждения. Авария произошла на перекрестке улиц Юрия Смирнова и Шагова в Костроме вечером в среду, 23 октября. Видео инцидента было опубликовано на просторах сети.

Как видно на кадрах, бронемашина пересекла улицу на красный свет светофора, после чего допустила столкновение с автомобилем, ожидающем на перекрестке зеленый сигнал, пишут РИА Новости.

Обстоятельства и принадлежность БМД устанавливаются. К слову, в городе дислоцируется 331-й гвардейский парашютно-десантный ударный полк. Информация о пострадавших пока не поступала.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что три человека погибли в страшном ДТП в Бабушкинском районе Вологодской области. Авария произошла утром 23 октября на 195 километре трассы Чекшино-Тотьма-Никольск.

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