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  4. Кира Найтли раскрыла имя своей новорожденной дочери

Кира Найтли раскрыла имя своей новорожденной дочери

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Звезда «Пиратов Карибского моря» держала в секрете, как назвала своего второго ребенка.

Фото: www.globallookpress.com / AUG/face to face

Английская актриса Кира Найтли рассказала, что назвала свою новорожденную дочь именем Делайла. Об этом сообщает Metro.

Кира во второй раз стала мамой в августе, но прессе об этом стало известно только в сентябре. Отец ребенка — ее муж, музыкант Джеймс Райтон. Пара уже воспитывает четырехлетнюю дочь Иди.

Актриса рассказала, что возобновила работу практически сразу после родов. Она назвала материнство очень тяжелым трудом даже при наличии помощников. К любому отъезду приходится готовиться заранее.

«Если нам с мужем нужно уехать, скажем, часов на шесть — сцеживаю молоко на три кормления. И на всякий случай всегда беру с собой молокоотсос», — поделилась Найтли.

Кира Найтли известна зрителям по роли Элизабет Суонн в трех первых фильмах франшизы «Пираты Карибского моря». Также она играла в картинах «Гордость и предубеждение» (2005), «Анна Каренина» (2012) и других.

Как сообщал 5-tv.ru, актриса живет весьма скрытной жизнью. О рождении второго ребенка она не сообщала сама. Это стало известно после того, как папарацци подловили Киру Найтли и ее супруга на прогулке с малышом.

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