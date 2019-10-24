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Стала известна предварительная причина ДТП бронемашины и легковушки в Костроме

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В командовании Костромского гарнизона прокомментировали аварию, которая произошла с участием военной техники.

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Фото, видео: ТАСС / Сергей Фадеичев; YouTube / You Ttt

Командование Костромского гарнизона организовало проверку в связи с ДТП, которое произошло на перекрестке улиц Юрия Смирнова и Шагова в Костроме вечером в среду, 23 октября. Там столкнулись бронемашина и легковой автомобиль.

Как сообщили 5-tv.ru в гарнизоне Костромы, предварительной причиной ДТП стал отказ агрегата тормозной системы одной из боевых машин. В результате поломки при выполнении поворота БМД-2 по касательной зацепила гражданский легковой автомобиль.

Также сообщается, что военная техника возвращалась с полигона. Автомобиль, который задела бронемашина получил незначительные повреждения.

В результате инцидента пострадавших нет.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, как боевая машина десанта протаранила легковушку в Костроме.

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