  1. Пятый канал
  4. Видео: в Твери спасатели выносят на руках детей из затопленного кипятком дома

Видео: в Твери спасатели выносят на руках детей из затопленного кипятком дома

, 10:30 Видео 43

Даже взрослые жильцы многоэтажки с трудом выбираются из подъезда.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ТАСС / Егор Алеев, YouTube @Tverigrad Информационный портал

В Твери затопило кипятком подвал жилого многоэтажного здания. Жильцы вынуждены выходить из подъезда по шаткой деревянной лестнице. Детей из дома на руках выносят спасатели. Инцидент произошел рано утром.

Владельцы квартир в подтопленном доме едва смогли выйти из подъезда из-за кипятка на лестничной площадке. На помощь им прибыл отряд местной спасательной службы.

«Сегодня утром, 24 октября, мы обнаружили такую картину: все затопило, из подъезда не выйти, а всем на работу и детей в сад вести, вода уже на лестничной площадке и кипяток», — цитирует жительницу дома местное издание.

Очевидцы инцидента утверждают, что потоп в подвале жилого дома начался еще в конце сентября. Однако ни коммунальные службы, ни управляющая компания на жалобы жильцов должным образом не отреагировали.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что реки кипятка залили несколько этажей петербургской многоэтажки.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.80
0.17 70.96
0.04
Гороскоп на 24 октября: Водолей, вы кузнец своего счастья!

Последние новости

10:48
На Пятом канале акция «День добрых дел» для Феди Черкасова
10:39
Королевская семья может разорвать отношения с герцогами Сассекскими
10:30
Видео: в Твери спасатели выносят на руках детей из затопленного кипятком дома
10:29
«Мальчики выросли»: Экс-солист «Чай вдвоем» назвал причину распада дуэта
10:15
Россия поднялась на три позиции в рейтинге Doing Business
10:06
Клявер рассказал, почему не остался с солисткой группы «Гости из будущего»

Сейчас читают

Гороскоп на 24 октября: Водолей, вы кузнец своего счастья!
Филиппов день: что категорически нельзя делать 24 октября
«Вот это наряд!» Глюкоза озадачила поклонников фото в бордовых колготках

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев