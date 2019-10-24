Видео: в Твери спасатели выносят на руках детей из затопленного кипятком дома

В Твери затопило кипятком подвал жилого многоэтажного здания. Жильцы вынуждены выходить из подъезда по шаткой деревянной лестнице. Детей из дома на руках выносят спасатели. Инцидент произошел рано утром.

Владельцы квартир в подтопленном доме едва смогли выйти из подъезда из-за кипятка на лестничной площадке. На помощь им прибыл отряд местной спасательной службы.

« Сегодня утром, 24 октября, мы обнаружили такую картину: все затопило, из подъезда не выйти, а всем на работу и детей в сад вести, вода уже на лестничной площадке и кипяток », — цитирует жительницу дома местное издание.

Очевидцы инцидента утверждают, что потоп в подвале жилого дома начался еще в конце сентября. Однако ни коммунальные службы, ни управляющая компания на жалобы жильцов должным образом не отреагировали.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что реки кипятка залили несколько этажей петербургской многоэтажки.