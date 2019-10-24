На Пятом канале акция «День добрых дел» для Феди Черкасова

На Пятом канале — День Добрых Дел. Каждый четверг мы рассказываем о детях, которым требуется дорогостоящее лечение.

Чтобы помочь, достаточно отправить СМС на номер 2425 и указать цифрами сумму, которую вы готовы пожертвовать.

Сегодня вместе с фондом «Свет» мы собираем деньги для десятилетнего Феди Черкасова из Самарской области.

У мальчика — саркома Юинга последней четвертой стадии. Рак уничтожил тазобедренную кость ребенка. Врачам удалось остановить рост опухоли. Но чтобы вернуться к привычной жизни, Феде предстоит серьезная операция — вместо пораженного сустава необходимо установить так называемый растущий протез. Квоты на него нет. А стоимость — один миллион 900 тысяч рублей. Для семьи сумма неподъемная.

Поможем ребенку вместе. Ян Воскрсенский навестил Федю.