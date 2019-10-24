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В сети высмеяли пресс-секретаря Зеленского за «подглядывания» во время интервью

, 11:35 Видео 66

Юлия Мендель выглядывала из-за стены и показывала странные жесты иностранным журналистам.

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Фото, видео: Zuma\TASS, Facebook @fetisov.denys

В сети раскритиковали действия пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского 33-летней Юлии Мендель. По предположениям пользователей, именно она во время интервью украинского лидера в Японии выглядывала из-за стены, жестикулируя руками.

11-минутный ролик с Юлией Мендель, показывающей странные жесты иностранным журналистам из-за угла, вызвало в сети бурную реакцию. Юзеры оставили множество критичных и шутливых комментариев по поводу поведения пресс-секретаря главы Украины.

«Она не могла махать с другой стороны камеры?»;

«Колхоз. Это про появление на заднем плане»;

«А в конце платочком начала махать, дайте мне это развидеть», — пишут фолловеры в соцсети.

Пресс-секретарь Владимира Зеленского уже не в первый раз попадает под град саркастичных замечаний со стороны общественности. Ранее Юлия Мендель бросилась защищать главу государства, яростно отталкивая от него представителя прессы. Поведение представителя президента Украины вызвало резкую критику в сети.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Юлия Мендель признала убийства мирных жителей Донбасса.

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