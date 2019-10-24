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«Убежать не могли»: зрительница о нападении медведя на дрессировщика в Карелии

, 19:10 Эфирная новость 988

Очевидцы рассказывают, что были шокированы увиденным, и в помещении, где все произошло, началась паника.

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Фото, видео: CTK/TASS, 5-tv.ru

В городе Олонец цирковой медведь напал на дрессировщика прямо во время представления.

На глазах шокированной публики огромный зверь вцепился в своего наставника и повалил на манеж. Ассистенты пытались отогнать разъяренное животное ногами, однако сделать это удалось не сразу.

Очевидцы рассказывают, что были шокированы увиденным, и в помещении, где все произошло, началась паника.

«Испугалась больше я. А убежать мы не могли, потому что наша секция находилась в самом конце и такая толкучка», — рассказала одна из зрительниц шоу.

Следственный Комитет уже начал проверку, там заявили, что во время представления арену не огородили, чтобы защитить зрителей.

Ранее 5-tv.ru публиковал интервью с пострадавшим от рук медведя дрессировщиком, который объяснил причины инцидента.

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